Chi vincerà Roland Garros? Attenti a quei tre

Tre tennisti sono ora i principali candidati a vincere Roland Garros, dopo l’eliminazione di Sinner e l’infortunio di Alcaraz. Tra questi, uno si è imposto come favorito, mentre gli altri due continuano a competere per la vittoria. Nessuno dei tre ha ancora conquistato il titolo in questo torneo. Gli incontri più recenti hanno visto uno dei tre avvicinarsi alla semifinale, mentre gli altri due si sono qualificati per i quarti di finale. La competizione prosegue con tutti e tre ancora in corsa.

AGI - Senza più Jannik Sinner in campo, senza Carlos Alcaraz infortunato, gli appassionati cercano ora un nuovo tennista da tifare per il primo Slam che negli ultimi anni sfugge ai due campionissimi. Occhi puntati, dunque, su tre ragazzi terribili: João Fonseca, Rafael Jodar e Jakub Mensik. Il 19enne brasiliano compie un'autentica impresa e sul Philippe-Chatrier batte in rimonta Novak Djokovic al terzo turno del Roland Garros. Ribaltone storico con il sudamericano che si trovava sotto due set a zero e riesce a spuntarla dopo quattro ore e 57 minuti di lotta. Il punteggio finale recita 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5 in favore di Fonseca, che nel quarto parziale ha salvato due palle break vitali sul 4-3 Djokovic prima di portare il serbo al quinto. 🔗 Leggi su Agi.it

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