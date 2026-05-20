attenti a quei tre ombre ed intrecci sulle elezioni comunali di avellino

Nelle elezioni comunali di Avellino si susseguono notizie di incontri e accordi tra diversi gruppi politici, accompagnati da voci di possibili alleanze e tensioni interne. Tra le indiscrezioni emergono anche riferimenti a figure coinvolte in questioni giudiziarie e a strategie di campagna elettorale caratterizzate da incontri riservati. Le dinamiche che si stanno sviluppando nel capoluogo irpino sono al centro di discussioni tra gli osservatori politici, mentre i candidati si preparano a presentare le proprie liste e programmi.

Tempo di lettura: 4 minuti Premessa è d’obbligo. Quella che segue è una ricostruzione fantasiosa, così come i sondaggi che circolano dalle parti del Partito Democratico irpino. Nessuna accusa diretta viene formulata nei confronti di candidati o partiti. Ma il quadro che emerge impone interrogativi pesanti nel pieno della campagna elettorale per il Comune di Avellino. I nomi che tornano continuamente sono quelli dei fratelli Galdieri. Pasquale Galdieri, condannato in via definitiva a 25 anni di reclusione. Nicola Galdieri, condannato a 21 anni. Per gli inquirenti erano figure apicali del cosiddetto “Nuovo Clan Partenio”, organizzazione criminale ritenuta radicata nel territorio irpino e operativa in attività come estorsioni, usura e controllo del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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