Oggi si sono verificati tre ritiri nel tabellone maschile del Roland Garros durante il primo turno. I giocatori coinvolti hanno abbandonato le partite, ma i dettagli sulle ragioni e le circostanze specifiche non sono stati comunicati. La giornata si è conclusa con il ritiro di alcuni partecipanti, lasciando il loro avversario qualificarsi automaticamente al turno successivo. La competizione prosegue senza ulteriori interruzioni per altri giocatori.

Sta per andare in archivio un martedì a dir poco rovente sui campi in terra battuta del Roland Garros a completamento del primo turno dell’Open di Francia 2026. Soffermandoci esclusivamente al tabellone di singolare maschile sono addirittura tre (su venti complessive in programma oggi) i match terminati in anticipo per il ritiro di un giocatore, seppur con dinamiche e motivazioni non necessariamente legate al caldo. Domenica, all’inizio della giornata inaugurale del torneo a livello di main draw, il canadese Gabriel Diallo aveva gettato la spugna nel suo incontro d’esordio contro l’australiano James Duckworth (sul 6-3 4-1 in favore dell’australiano) a causa di un colpo di calore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tre ritiri oggi nel tabellone maschile del Roland Garros: cosa è successo e chi ha abbandonato

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