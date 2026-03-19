Angela e Patrick sono i figli di Milly Carlucci, nata dal suo matrimonio con Angelo Donati. Angela è nata nel 1986, mentre Patrick nel 1991. Entrambi sono cresciuti nel contesto familiare della conduttrice televisiva e hanno scelto percorsi di vita diversi. La loro presenza nella vita pubblica di Milly Carlucci viene spesso menzionata in occasione di eventi familiari e sociali.

Dal matrimonio con Angelo Donati sono arrivati Angela e Patrick, i figli di Milly Carlucci, nati rispettivamente nel 1986 e nel 1991. Stasera la conduttrice che ritornerà nel prime time di Raiuno da sabato 21 marzo con la nuova edizione di Canzonissima, tra gli ospiti di Splendida Cornice, in onda a partire dalle 21:30 su Raitre. A distanza di un anno dalle nozze con l’imprenditore Angelo Donati, la presentatrice diventava madre per la prima volta di Angela. La figlia della conduttrice ha seguito le orme del padre, lavora nella società di famiglia, la Donati SPA, dove ricopre il ruolo di Managing Director ed è impegnata anche in altri progetti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono Angela e Patrick, i figli di Milly Carlucci e cosa fanno nella vita

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