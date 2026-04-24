Guardiola commissario tecnico dell'Italia con l'aiuto degli sponsor | la soluzione alla Conte
Si discute della possibilità di ingaggiare Guardiola come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, con un’attenzione particolare alla questione economica. La proposta prevede che lo stipendio del tecnico venga coperto da uno sponsor, come avvenuto in passato con un precedente allenatore nel 2014. La trattativa si concentra sulla compatibilità tra le esigenze del tecnico e le possibilità di copertura finanziaria tramite il supporto degli sponsor.
L'Italia sogna Guardiola sulla panchina, ma il problema principale resta l'ingaggio: l'ipotesi dello stipendio coperto dallo sponsor come successo a Conte nel 2014.🔗 Leggi su Fanpage.it
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