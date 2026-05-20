Italia caccia al nuovo commissario tecnico | Conte in pole Mancini resta sullo sfondo

La Nazionale italiana si trova a dover individuare un nuovo commissario tecnico dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso e la mancata qualificazione al prossimo Mondiale. La Federazione Italiana Giuoco Calcio sta valutando diverse opzioni, con l’attuale allenatore della squadra di club in testa alle preferenze. Nel frattempo, il nome di un ex allenatore di successo sembra essere il candidato più vicino alla nomina, mentre altri nomi restano in posizione di riserva. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

La Nazionale italiana è di nuovo alla ricerca di una guida tecnica stabile. Dopo l’addio di Gennaro Gattuso e l’ennesima delusione legata alla mancata qualificazione al Mondiale, la FIGC, in attesa di un nuovo presidente, deve scegliere il CT al quale affidarsi. Al momento la panchina è stata affidata ad interim a Silvio Baldini, ct dell’Under 21, ma la Federazione lavora già al profilo definitivo. Il candidato principale sembra essere Antonio Conte. L’attuale allenatore del Napoli dovrebbe lasciare il club al termine della stagione e rappresenta una soluzione di grande peso per la Nazionale. Conte conosce già l’ambiente azzurro, avendo guidato l’Italia all’Europeo 2016, quando la corsa si fermò ai quarti contro la Germania soltanto ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Sportface.it

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