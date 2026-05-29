Chi fa il migliore gelato del mondo classifica 2026 | sul podio l'Italia con Elisabeth Stolz di Osteria Hubenbauer

L'Italia si è posizionata al primo posto nella classifica dei migliori maestri gelatieri artigianali del mondo, secondo il Gelato Festival World Ranking 2026. Tra i riconoscimenti, figura Elisabeth Stolz, rappresentante di un'osteria nel paese. La classifica valuta i artigiani del gelato a livello globale, evidenziando le eccellenze nel settore.

Gelato Festival World Ranking è la classifica dei migliori maestri gelatieri artigianali di tutto il mondo. Al primo posto un italiano, che lavora in Spagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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5 Marchi di GELATO da Non Comprare MAI e 5 Che Sono OTTIMI

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