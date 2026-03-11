Elon Musk è ancora l'uomo più ricco al mondo secondo Forbes chi c'è nella nuova classifica 2026

Secondo la classifica di Forbes pubblicata nel 2026, Elon Musk si conferma come l’uomo più ricco al mondo, con un patrimonio stimato in 839 miliardi di dollari. La graduatoria include altri miliardari di diversi settori, ma Musk mantiene la prima posizione. La lista si basa sui patrimoni netti aggiornati a inizio anno. La classifica è composta da individui con grande influenza economica globale.

Secondo la classifica di Forbes sugli uomini più ricchi al mondo del 2026, Elon Musk è ancora al primo posto con un patrimonio da 839 miliardi di dollari. Nella classifica estesa troviamo al 645esimo posto anche Donald Trump. Nella lista dominano gli Stati Uniti con 989 super-ricchi, la Cina con 610 persone e l'India (229). 🔗 Leggi su Fanpage.it

