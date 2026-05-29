Tre donne ultraottantenni sono state vittime di furti in appartamento a Verona. I ladri sono entrati nelle case delle donne, tutte nello stesso stabile, e hanno portato via oggetti di valore. La polizia ha avviato le indagini e sta analizzando le telecamere di sorveglianza. Le vittime sono state assistite e stanno fornendo testimonianze alle forze dell’ordine. Nessuna delle donne è rimasta ferita durante l’episodio.

Tre donne ultraottantenni, residenti nello stesso stabile di Verona, si sono ritrovate al centro di un episodio che ha lasciato sgomenta l’intera comunità. Nella mattinata del 25 maggio, infatti, le loro abitazioni sono state svaligiate da una banda che avrebbe agito con estrema precisione, senza lasciare apparenti tracce di scasso e riuscendo a introdursi negli appartamenti nonostante le porte fossero regolarmente chiuse a doppia mandata. L’episodio si è verificato in via Umberto Maddalena 4 e presenta caratteristiche che fanno pensare all’azione di professionisti specializzati nei furti in appartamento. Le vittime, tutte anziane e sole in casa, si sono accorte di quanto accaduto soltanto al loro rientro, trovando le abitazioni messe a soqquadro e numerosi oggetti di valore spariti nel nulla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Chi entra in casa”. L’ultima trovata choc dei ladri d’appartamento: fate attenzione, ecco come colpiscono

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