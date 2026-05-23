Sorprendono i ladri in casa e vengono picchiati | terrore in un appartamento

Due persone sono state aggredite e picchiate dopo aver sorpreso dei ladri nel proprio appartamento nella zona di Trevignano Romano. I residenti hanno trovato gli intrusi in casa e sono stati colpiti durante l’episodio. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni delle vittime o sui responsabili. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Hanno sorpreso i ladri nella propria abitazione e sono stati picchiati. Sono stati momenti di vera paura quelli vissuti in un appartamento nella zona di Trevignano Romano.I fatti risalgono a gennaio. Secondo quanto ricostruito, i malviventi sono riusciti a fare irruzione nell'abitazione. I loro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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LADRO UCCISO DAL PROPRIETARIO DI CASA: I PARENTI FURIOSI DANNEGGIANO IL PRONTO SOCCORSO

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