Ladri ripresi in video i residenti | Fate attenzione

Da salernotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Scafati, tre individui coperti al volto sono stati ripresi da una telecamera mentre si trovavano all’interno di una proprietà in via Cavallaro. I residenti hanno diffuso l’immagine, invitando a prestare attenzione. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi o sui dettagli dell’episodio, né sui danni o sui tentativi di furto. La vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine per le eventuali verifiche del caso.

Ladri in azione a Scafati, una telecamera riprende tre persone coperte al volto all'interno di una proprietà in via Cavallaro. L'episodio risale al giorno di Pasquetta. I residenti raccomandano: "Fate attenzione".Il tentativo di furtoLe immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza privata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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