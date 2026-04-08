Ladri ripresi in video i residenti | Fate attenzione

A Scafati, tre individui coperti al volto sono stati ripresi da una telecamera mentre si trovavano all’interno di una proprietà in via Cavallaro. I residenti hanno diffuso l’immagine, invitando a prestare attenzione. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi o sui dettagli dell’episodio, né sui danni o sui tentativi di furto. La vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine per le eventuali verifiche del caso.

Ladri in azione a Scafati, una telecamera riprende tre persone coperte al volto all'interno di una proprietà in via Cavallaro. L'episodio risale al giorno di Pasquetta. I residenti raccomandano: "Fate attenzione".Il tentativo di furtoLe immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza privata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Banda di ladri tenta il colpo in casa: ripresi dai video interniPaura nel quartiere di Cicalesi, giorni fa, a Nocera Inferiore, quando una banda di ladri ha tentato l'assalto a un appartamento. Leggi anche: Furto in una casa: ladri in fuga ripresi dalla telecamera Furti in casa, i ladri ripresi in diretta dalle telecamere Temi più discussi: Ladri ripresi in video, i residenti: Fate attenzione; Ondata di furti in città, malviventi ripresi mentre aprono e provano a portar via un'auto: il video; Furti di profumi costosi, cinque denunce nel Burgraviato; Ladri rubano 13 telefoni e scappano dopo la scarica di fumo nel negozio (video): arrestati nonostante la fuga a Torino. Civitavecchia – Tentato furto in zona Tribunale: ladri ripresi dalle videocamere e messi in fuga da un caneCIVITAVECCHIA - Ancora un episodio di tentato furto a Civitavecchia. Questa volta i ladri sono entrati in azione in zona del tribunale, alle spalle del Palaz ... etrurianews.it Ladri ripresi in giardino, scatta l'alert di vicinato: «Attenzione, ci sono 2 persone sospette». I malviventi entrano nella casa a fianco e rubano gli oriFREGONA (TREVISO) - Le telecamere hanno immortalato i ladri mentre transitavano in un giardino di un'abitazione di via Borgo Danese, nel cuore di Osigo. «Attenzione, ci sono due persone sospette» il ... ilgazzettino.it Presa di mira due notti di fila l’azienda di Cavanella d’Adige. Ladri ripresi dalle telecamere, indagano i carabinieri - facebook.com facebook