Juma Xipaia, attivista amazzonica, vive sotto scorta dopo aver subito sei attentati. La sua giornata si svolge con una guardia del corpo al fianco, mentre si impegna contro la deforestazione, le multinazionali e le violenze nella regione. È nota come alleata di Leonardo DiCaprio, che ha sostenuto la sua causa. La sua lotta si concentra sulla protezione delle terre indigene e sulla resistenza alle attività estrattive.

Sopravvissuta a sei attentati contro la sua vita, fondatrice dell’Instituto Juma, madre di quattro figli, l’attivista è al centro del film Yanuni, diretto da Richard Ladkani, coprodotto da Leonardo DiCaprio. Il lungometraggio, potente e affascinante, sull’esistenza pubblica e in parte privata di Juma, con un finale speranzoso, viene proiettato sabato 6 giugno alle 15,30 al Cinema Massimo di Torino per la 29° edizione di CinemAmbiente, il festival di documentari ambientali diretto da Lia Furxhi e organizzato dal Museo Nazionale del Cinema. Juma, pensa mai alla morte, per le sue lotte a favore del «polmone del mondo»? «Ci penso ogni giorno. Ricordo una volta, in un ristorante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi è Juma Xipaia, l’attivista amazzonica, «alleata» di Leonardo DiCaprio, che vive sotto scorta

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