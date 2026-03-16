Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti fanno sul serio tanto che alla cerimonia degli Oscar la coppia è arrivata insieme Il video di Amicait

Durante la cerimonia degli Oscar, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono arrivati insieme, confermando il loro rapporto. Un video pubblicato da Amica.it mostra la coppia presente all’evento, lasciando poco spazio a dubbi sulla loro unione. Nessun dettaglio aggiuntivo o commento è stato fornito riguardo alla loro relazione o alle motivazioni di questa scelta.

Ci fosse stato ancora qualche dubbio sul fatto che Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti fanno sul serio, la cerimonia degli Oscar li ha fugati tutti. Il divo 51enne e la top model 27enne sono arrivati insieme alla serata più importante dell’anno per Hollywood, prendendo posto in platea sorridenti e affiatati, incuranti degli obiettivi puntati su di loro. Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio insieme agli Oscar. La coppia non ha posato insieme sul red carpet per le foto di rito ma è stata inquadrata durante il discorso di apertura del conduttore della cerimonia, Conan O’Brien, che ha scherzato su DiCaprio definendolo “ il re dei meme ”. GUARDA LE FOTO Le foto più belle degli Oscar 2026: vincitori, strane coppie, un solo bacio, il ventilatore portatile e i baffi di Leonardo DiCaprio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti fanno sul serio, tanto che alla cerimonia degli Oscar la coppia è arrivata insieme. Il video di Amica.it

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Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti Share Rare PDA in New York

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