All’98ª edizione degli Oscar, l’attore di Los Angeles è tornato a presentarsi senza portare a casa un’altra statuetta, a dieci anni dalla sua unica vittoria. Non ha ottenuto premi né per la miglior interpretazione né per le altre categorie, nonostante la candidatura con il film di Paul Thomas Anderson, “Una battaglia dopo l’altra”, che ha vinto in diverse sezioni tra cui miglior film e miglior regia.

Non che fosse il favoritissimo, in questo caso. Da subito, infatti, sembrava che la vera partita fosse tra Michael B. Jordan per Peccatori (Sinners) e Timothée Chalamet per Marty Supreme. L’ha spuntata il primo, nel doppio ruolo dei gemelli gangster Elijah Smoke ed Elias Stack nel musical horror di Ryan Coogler. Però, Leo ha avuto comunque la sua chance nei panni di Bob Ferguson, ex attivista per i diritti civili negli Stati Uniti, che finiti gli anni da bombarolo con il gruppo French 75, cresce da solo la figlia avuta da un’altra attivista, per poi scoprire che un militare, che in passato gli aveva già dato la caccia, li sta cercando e che il suo vecchio gruppo ha portato in salvo la ragazza in un posto sicuro, che lui però non ricorda dove sia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Oscar 2026, Leonardo DiCaprio (di nuovo) senza statuetta, a dieci anni dall’unica che ha vinto

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