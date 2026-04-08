Chi è il marito di Eva Henger Massimiliano Caroletti | Non avevo mai divorziato dal mio ex e quindi l’ho sposato solo dopo la sua morte

Massimiliano Caroletti e Eva Henger si sono conosciuti nel 2005, ma il loro matrimonio risale al 2013, due anni dopo la scomparsa di Riccardo Schicchi. Caroletti ha spiegato di non aver mai divorziato dal suo precedente partner e di aver deciso di sposare Eva solo dopo la perdita di Riccardo. La coppia ha quindi un legame che si è consolidato nel tempo, tra momenti condivisi e decisioni successive.

Massimiliano Caroletti ed Eva Henger sono legati 2005, ma i due si sono sposati solamente nel 2013, dopo la morte di Riccardo Schicchi. La coppia sognava di convolare a nozze da moltissimo tempo, ma lei non aveva mai chiesto il divorzio all’ex marito. Questi era il padre dei suoi due figli più grandi, Mercedesz e Riccardino. Dall’attuale marito ha invece avuto la piccola Jennifer. Eva Henger e il marito Caroletti si sono sposati in seconde nozze alle Maldive. Dopo 15 anni la coppia ha deciso di dire nuovamente sì in una location da sogno. Alquanto attivo sui social, lui ha sempre difeso e supportato la moglie, pubblicando foto e post di vario genere sulla loro vita privata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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