Chi è Loredana De Nardis l’ex compagna di Massimo Boldi e il tradimento con il suo migliore amico | L’ho scoperto pedinandola

Nel 2004, Massimo Boldi incontrò per la prima volta Loredana De Nardis, mentre era ancora profondamente scosso dalla perdita della moglie, Maria Teresa Selo. Loredana De Nardis è stata la sua compagna per alcuni anni. Recentemente, è emerso che Boldi afferma di aver scoperto un tradimento ai suoi danni attraverso un pedinamento, coinvolgendo anche il suo migliore amico.

Il primo incontro con Loredana De Nardis arrivò nel 2004, quando Massimo Boldi era ancora molto provato per la scomparsa della moglie, Maria Teresa Selo. All’epoca lei era ancora sconosciuta al grande pubblico, mentre l’attore si trovava a Roma per girare alcune scene di Christmas in Love. Dopo averlo visto in un bar, Loredana chiese l’autografo a Boldi. In seguito i due iniziarono a chiacchierare, bevendo un caffè e si scambiarono i numeri. Poco dopo il comico chiese alla De Nardis di accompagnarlo ad un concerto di Gino Paoli nella Capitale e da quel momento iniziò la loro storia d’amore. “All’Auditorium lei vede i fotografi e si nasconde, dice ‘sono sposata’ – ha ricordato di recente l’attore -. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Loredana De Nardis, l’ex compagna di Massimo Boldi e il tradimento con il suo migliore amico: “L’ho scoperto pedinandola” Articoli correlati Al Grande Fratello Vip arriva il migliore amico di Stefano De Martino: ecco chi èNella casa più spiata d’Italia spunta una persona molto vicina a Stefano De Martino. Leggi anche: Chi sono stati gli amori, flirt, ex mariti di Patrizia De Blanck: dal primo marito aristocratico che la tradiva con il migliore amico, al secondo marito padre della figlia Giada