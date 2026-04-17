Fabio Leoni è un attore e produttore legato dal 1992 a Rosanna Banfi, con cui ha avuto due figli, Virginia nel 1993 e Pietro nel 1998. Durante un'intervista, ha raccontato di averla lasciata al telefono mentre erano ancora fidanzati. Leoni è noto anche per la sua attività nel settore dello spettacolo e per il rapporto di lunga data con l’attrice.

Il marito di Rosanna Banfi è Fabio Leoni, attore e produttore al quale è legata dal 1992 e che l’ha resa madre l’anno successivo di Virginia, seguita da Pietro (1998). L’artista sarà ospite oggi nel salotto de La Volta Buona, in diretta su Raiuno a partire dalle 14:05. Agli albori della carriera, quando si faceva conoscere sul grande schermo, Rosanna incontra il produttore cinematografico Fabio Leoni. “Questa coppia di amici mi voleva far fidanzare perché ero il terzo in comodo, ero single da tempo e stavo bene così. Continuavano a presentarmi operatori di macchina e alla fine mi hanno fatto conoscere lui. La mia amica lo aveva fotografato...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Fabio Leoni, il marito di Rosanna Banfi (padre dei figli Virginia e Pietro): “Mi aveva lasciata al telefono quando eravamo fidanzati”

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