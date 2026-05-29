Chernov | il film che porta il caos della foresta ucraina sul grande schermo

Notizia in breve

Il film mostra i soldati che si muovono tra i due chilometri di foresta ucraina, utilizzando riprese soggettive che hanno suscitato dubbi sulla rappresentazione realistica degli eventi. La scelta di questa prospettiva ha generato discussioni sulla veridicità delle immagini, accentuando il senso di caos e confusione tra le linee di combattimento. La narrazione si concentra sulle difficoltà incontrate dai militari durante le operazioni nella zona.