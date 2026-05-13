Il richiamo della foresta | tutto quello che c’è da sapere sul film

Il richiamo della foresta: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il richiamo della foresta (The Call of the Wild), film del 2020 diretto da Chris Sanders e interpretato da Harrison Ford. Il film è la quinta trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo scritto da Jack London. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. In California, alla fine del ‘800, il grosso cane Buck vive nella villa di un giudice. Rapito per essere venduto come cane da slitta per i cercatori d’oro del Klondike, Buck si ritrova in Alaska, rinchiuso in gabbia e addestrato alla legge del bastone.🔗 Leggi su Tpi.it

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