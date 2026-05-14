Figlio annegato nella Spa lettera della madre Nicoletta Sprecacè | Il mio Matteo ucciso dalla negligenza di qualcuno

Nicoletta Sprecacè, madre del bambino di 11 anni morto annegato in una spa, ha scritto una lettera in cui accusa qualcuno di negligenza. Il ragazzo è deceduto il 9 aprile dopo aver trascorso alcuni giorni in ospedale. La donna ha deciso di rendere pubblica la sua sofferenza, parlando della perdita del figlio e delle presunte responsabilità legate all’incidente.

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SAN BENEDETTO Nicoletta Sprecacè, mamma del piccolo Matteo Brandimarti, morto annegato a 11 anni il 9 aprile dopo giorni di agonia, rompe il silenzio e affida la sua disperazione in una lettera. Proprio nel giorno in cui i consulenti, per la famiglia Claudio Cacaci d’accordo con l’avvocato Umberto Gramenzi, hanno fatto il sopralluogo dove il piccolo è rimasto incastrato nel bocchettone dell’idromassaggio, la Spa di Pennabilli, misurando diametro e profondità della vasca. Il ricordo «Ottanta centimetri, un’altezza che per un bambino è un gioco. Sembrava un luogo sicuro, ma sotto quell’acqua si nascondeva un mostro meccanico, un cuore di acciaio che batteva al ritmo di una pompa idraulica, rimasto senza lo scudo della sua grata.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Figlio annegato nella Spa, lettera della madre Nicoletta Sprecacè: «Il mio Matteo ucciso dalla negligenza di qualcuno» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La madre di Matteo, morto 11 anni: “Ucciso dall’indifferenza, la spa era una trappola. Sicurezza solo sulla carta”Rimini, 14 maggio 2026 – “Tre paia di braccia: quelle di un padre, di una madre, di uno zio si sono intrecciate in una lotta disperata. Annegato nella spa, oggi nuovo sopralluogoA un mese dalla tragedia, gli inquirenti tornano all’hotel di Pennabilli dove ha perso la vita Matteo Brandimarti, l’undicenne rimasto incastrato nel... Argomenti più discussi: Figlio annegato nella Spa, lettera della madre Nicoletta Sprecacè: Il mio Matteo ucciso dalla negligenza di qualcuno; La madre del dodicenne morto a Pennabilli: Quella piscina una trappola. Figlio annegato nella Spa, lettera della madre Nicoletta Sprecacè: «Il mio Matteo ucciso dalla negligenza di qualcuno»SAN BENEDETTO Nicoletta Sprecacè, mamma del piccolo Matteo Brandimarti, morto annegato a 11 anni il 9 aprile dopo giorni di agonia, rompe il silenzio e affida la sua disperazione in ... corriereadriatico.it Tragedia nella spa, parla la madre: Matteo è morto per l’indifferenzaA oltre un mese dal caso nell’hotel di Pennabilli, Nicoletta Sprecè affida a un post il suo dolore e accusa l’assenza di adeguati sistemi di sicurezza: in corso gli accertamenti tecnici richiesti dall ... ilrestodelcarlino.it