Figlio annegato nella Spa lettera della madre Nicoletta Sprecacè | Il mio Matteo ucciso e gli haters si sono scatenati

Nicoletta Sprecacè, madre del bambino di 11 anni morto annegato in una Spa, ha scritto una lettera in cui esprime il suo dolore e la sua rabbia. La donna ha riferito che il figlio è stato ucciso e ha commentato il conseguente lancio di commenti negativi sui social media. La vicenda ha suscitato un'attenzione mediatica e ha portato alla luce le reazioni della famiglia dopo la tragica perdita.

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SAN BENEDETTO Nicoletta Sprecacè, mamma del piccolo Matteo Brandimarti, morto annegato a 11 anni il 9 aprile dopo giorni di agonia, rompe il silenzio e affida la sua disperazione in una lettera. Proprio nel giorno in cui i consulenti, per la famiglia Claudio Cacaci d’accordo con l’avvocato Umberto Gramenzi, hanno fatto il sopralluogo dove il piccolo è rimasto incastrato nel bocchettone dell’idromassaggio, la Spa di Pennabilli, misurando diametro e profondità della vasca. Il ricordo «Ottanta centimetri, un’altezza che per un bambino è un gioco. Sembrava un luogo sicuro, ma sotto quell’acqua si nascondeva un mostro meccanico, un cuore di acciaio che batteva al ritmo di una pompa idraulica, rimasto senza lo scudo della sua grata.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Figlio annegato nella Spa, lettera della madre Nicoletta Sprecacè: «Il mio Matteo ucciso e gli haters si sono scatenati» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Figlio annegato nella Spa, lettera della madre Nicoletta Sprecacè: «Il mio Matteo ucciso dalla negligenza di qualcuno»SAN BENEDETTO Nicoletta Sprecacè, mamma del piccolo Matteo Brandimarti, morto annegato a 11 anni il 9 aprile dopo giorni di agonia, rompe il silenzio... La madre di Matteo, morto 11 anni: “Ucciso dall’indifferenza, la spa era una trappola. Sicurezza solo sulla carta”Rimini, 14 maggio 2026 – “Tre paia di braccia: quelle di un padre, di una madre, di uno zio si sono intrecciate in una lotta disperata. Temi più discussi: Figlio annegato nella Spa, lettera della madre Nicoletta Sprecacè: Il mio Matteo ucciso e gli haters si sono scatenati; La madre del dodicenne morto a Pennabilli: Quella piscina una trappola; Figlio annegato nella Spa lettera della madre Nicoletta Sprecacè | Il mio Matteo ucciso dalla negligenza di qualcuno. Figlio annegato nella Spa, lettera della madre Nicoletta Sprecacè: «Il mio Matteo ucciso dalla negligenza di qualcuno»SAN BENEDETTO Nicoletta Sprecacè, mamma del piccolo Matteo Brandimarti, morto annegato a 11 anni il 9 aprile dopo giorni di agonia, rompe il silenzio e affida la sua disperazione in ... corriereadriatico.it Tragedia nella spa, parla la madre: Matteo è morto per l’indifferenzaA oltre un mese dal caso nell’hotel di Pennabilli, Nicoletta Sprecè affida a un post il suo dolore e accusa l’assenza di adeguati sistemi di sicurezza: in corso gli accertamenti tecnici richiesti dall ... ilrestodelcarlino.it