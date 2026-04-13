Roma, 13 aprile 2026 – Lauren Sánchez Bezos, sposata da meno di un anno con l’uomo più ricco del mondo, ha dichiarato di essere disposta a fare un figlio con lui anche domani. La donna ha sette figli, ma nessuno di loro è nato dalla stessa coppia. La sua relazione con il marito si è consolidata recentemente, attirando l’attenzione dei media.

Roma, 13 aprile 2026 – Sposata da meno di un anno con l’uomo più ricco del mondo, Lauren Sánchez Bezos non ha paura di sognare in grande. In un’intervista al New York Times pubblicata l’11 aprile, la giornalista vincitrice di un Emmy ha dichiarato senza mezzi termini: " Farei un figlio anche domani. Domani ”. Un’affermazione rimbalzata subito su People e sui social, che sta facendo il giro del mondo. Una grande famiglia . Prima di immaginare un ottavo figlio, vale la pena guardare a quelli che ci sono già. Jeff e Lauren si sono sposati il 27 giugno 2025 con una cerimonia a Venezia, unendo una famiglia allargata composta da sette figli nati da relazioni precedenti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lauren Sánchez Bezos: "Farei un figlio con Jeff anche domani". Sette ne hanno già, ma nessuno insieme

Rosso fuoco o con collo di pelliccia: Lauren Sánchez Bezos in prima fila alle sfilate haute couture sceglie il tailleurPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Lauren Sánchez Bezos, rosso fuoco, con collo di pelliccia o con le frange: in prima fila alle sfilate haute couture sceglie il tailleurPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.