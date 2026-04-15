Secondo uno studio condotto dal Politecnico di Milano con UnipolMove come partner principale, gli italiani hanno speso circa 10 miliardi di euro per i pedaggi autostradali. L’indagine analizza le diverse modalità di pagamento e le spese suddivise tra i vari settori. I dati evidenziano l'entità delle somme versate dai cittadini per l’accesso alle autostrade.

Il mercato della mobilità in Italia continua a crescere, ma procede a velocità diverse a seconda dei comparti: questo è quanto emerge dalla ricerca "Il mercato della mobilità in Italia nel 2025: strumenti e canali di pagamento digitali", realizzata dagli Osservatori Innovative Payments e Travel Innovation del Politecnico di Milano, con UnipolMove come main partner. Lo studio rientra tra le attività degli Osservatori Digital Innovation della Polimi School of Management, uno dei principali network di ricerca in Italia sui temi dell'innovazione digitale nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione, e analizza ogni anno l'evoluzione del mercato della mobilità nelle sue diverse componenti, con particolare attenzione ai canali di acquisto e agli strumenti di pagamento adottati.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli italiani hanno speso quasi 10 miliardi per i pedaggi autostradali

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