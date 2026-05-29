Il tennista ha una pelle chiara e una corporatura snella, pensata per ottimizzare i movimenti. Durante una partita, ha mostrato segnali di affaticamento, probabilmente influenzato dalle alte temperature. Il caldo, noto come uno dei fattori più sfavorevoli per lo sport, può incidere sulla performance degli atleti con caratteristiche fisiche simili. La partita si è svolta in condizioni climatiche che hanno messo sotto pressione i giocatori, evidenziando la difficoltà di mantenere alta concentrazione e resistenza.

Ha la pelle chiara. E’ magro, ha una corporatura pensata per l’efficienza dei movimenti, non ha grandi riserve fisiche. Il fatto però è che il crollo di Jannik Sinner al Roland Garros non è riassumibile con un semplicistico “non sopporta bene il caldo” ( né con la uallera .). Lo spiega nel dettaglio sul Times Simon Brundish, scienziato dello sport, preparatore atletico e analista calcistico noto per le sue analisi basate sui dati e sulla condizione fisica sul Liverpool. “ Il tennis – spiega – è uno degli sport più impegnativi in termini di stress termico a causa della combinazione di accelerazioni e decelerazioni ripetute, stress emotivo, esposizione diretta al sole e lunga durata delle partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Che è successo a Sinner? Il tennis è lo sport che più di ogni altro soffre il caldo

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CHE COSA È SUCCESSO A SINNER ANALIZZIAMO LE SUE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA

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