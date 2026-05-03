Il tecnico del numero uno al mondo ha commentato le condizioni del giocatore, affermando che invece di essere stanco, sta migliorando ogni giorno. Ha aggiunto che attualmente si trova nella posizione desiderata e ha sottolineato che il suo progresso continua, anche se il giocatore non ha ancora raggiunto il massimo potenziale. Le sue parole sono state fatte in un contesto che include le tappe di Madrid, Roma e Parigi.

Dubbi e chiacchiericcio sulla presenza di Jannik Sinner a Roma? Ci pensa Simone Vagnozzi a chiudere il discorso. Il tecnico del numero 1 al mondo, che oggi correrà per il quinto Masters 1000 di fila, ha parlato delle condizioni del suo giocatore: "Siamo dove vogliamo essere, Jannik sta bene. Ha recuperato da un po' di stanchezza e ogni giorno migliora. Naturalmente si è perso il favorito (si riferisce all'assenza di Alcaraz per tutta la stagione su terra rossa, ndr) e c'è quel pizzico di pressione in più". Ovviamente, quando parla della pressione, Vagnozzi fa riferimento alle chance, concrete, di Sinner di poter vincere tutti i tornei su terra che rimangono.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vagnozzi: "Altro che stanco, Sinner migliora ogni giorno. Tra Madrid, Roma e Parigi..."

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