Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha commentato con franchezza la finale del Masters1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Secondo Monaco, senza vento Sinner avrebbe avuto maggiori possibilità di dominare l’incontro. Ha inoltre osservato che Alcaraz ha sofferto più il gioco dell’italiano rispetto a quanto abbia subito lui. La partita si è svolta sotto condizioni di vento che, secondo Monaco, hanno influenzato significativamente l’esito.

Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) con la consueta schiettezza ha analizzato quanto accaduto nella finale del Masters1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La sfida è stata vinta dall’italiano, a segno col punteggio di 7-6 (5) 6-3 in un match in cui il vento ha influito non poco nello sviluppo della partita. “ Ho sentito tante teorie, alcune anche banalizzate. Va fatta una premessa sulle difficoltà di un vento irregolare: ieri le condizioni erano molto variabili e a ogni colpo bisognava adattarsi, il che spiega i tanti errori. L’umidità del campo ha in parte attenuato questa difficoltà. Sono convinto che tali condizioni abbiano permesso ad Alcaraz di restare più in partita.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco secco: “Senza vento, Sinner avrebbe dominato. Alcaraz soffre il tennis dell’italiano più che il contario”

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