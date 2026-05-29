La Guardia di Finanza ha scoperto un traffico di benzina irregolare a Siena. La benzina annacquata può causare problemi al motore, come perdite di potenza, avaria delle parti e aumento delle emissioni. L’utilizzo di carburante adulterato può danneggiare le componenti del sistema di alimentazione e provocare malfunzionamenti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni specifici o sul volume di carburante coinvolto.

Firenze, 29 maggio 2026 – Che danni può fare il carburante annacquato al motore? La domanda è d’obbligo, dopo l’ultimo traffico di benzina irregolare scoperto a Siena dalla Guardia di Finanza. In due depositi e in un distributore è stato scoperto gasolio allungato, con una percentuale di acqua irregolare rispetto al consentito. Un modo per guadagnare di più in maniera fraudolenta. Ma tutto questo provoca danni ai motori delle auto o comunque dei mezzi alimentati con questa benzina in qualche modo artefatta. Le parti più a rischio sono quelle che riguardano il sistema di iniezione. In molti casi si può risolvere solo con la sostituzione dei filtri, purtroppo però si può arrivare anche a dover sostituire gli iniettori o la pompa del carburante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Che danni fa la benzina annacquata alle auto: le possibili conseguenze per il motore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NON fare MAI benzina in questi 11 distributori (e i 5 migliori che salvano il MOTORE)

Notizie e thread social correlati

Caso Rocchi, l’avvocato Grassani fa chiarezza: «Le analogie con Calciopoli ci sono. Ecco le possibili conseguenze per i club»L’avvocato Grassani ha commentato il caso Rocchi durante un intervento a Dazn, illustrando le possibili implicazioni legali per i club e gli arbitri...

Volvo ES90, l'auto che non ti fa rimpingere nulla – nemmeno la benzinaIn un cortile di pietra in Romagna, una giornata con una berlina svedese permette di osservare che il futuro dell’automobile elettrica può essere...

Temi più discussi: In Diocesi l’azzardo continua a fare danni; Alcol e salute, una revisione scientifica conferma i rischi: I danni coinvolgono quasi ogni organo del corpo; Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, la terra ha tremato alle prime luci dell'alba; Best of Appunti - Come il tabacco - Appunti.

Quello che è accaduto a Roma ai danni di una donna colombiana, vittima di uno stupro di gruppo, non è solo una tragedia immane a cui va tutta la nostra solidarietà. È la prova lampante del fallimento di una retorica politica che va avanti da anni. Per anni il g x.com

Bullismo liquidato come scherzo: I danni possono essere invisibili la consapevolezza fa la differenzaTra battute liquidate come ‘scherzi’, messaggi che feriscono più di uno schiaffo e silenzi che pesano quanto le parole, il bullismo continua a entrare nelle aule e sugli schermi degli adolescenti. All ... lanazione.it

Ciclone Harry, sei giorni dopo si fa la conta dei danni. Un ristoratore siciliano: Qui è come se ci avessero bombardato, abbiamo bisogno di aiutiQui è tutto distrutto, strade, negozi, ristoranti. Come se ci avessero bombardato. Ma siamo soli, perché nessuno ne parla. Antony Cucinotta è un ristoratore di Nizza di Sicilia, un comune di circa 3 ... vanityfair.it