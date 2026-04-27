L’avvocato Grassani ha commentato il caso Rocchi durante un intervento a Dazn, illustrando le possibili implicazioni legali per i club e gli arbitri coinvolti. Ha evidenziato che ci sono analogie con il procedimento di Calciopoli e ha descritto quali sanzioni potrebbero essere adottate in caso di accertamenti. La vicenda riguarda un’indagine che coinvolge diverse figure del calcio e potrebbe portare a conseguenze disciplinari.

Inter News 24 Caso Rocchi, l’avvocato Grassani, intervenuto a Dazn, ha parlato e spiegato delle possibili sanzioni a club e arbitri coinvolti. Il mondo del calcio italiano è scosso da una nuova tempesta giudiziaria che coinvolge i vertici dell’ Associazione Italiana Arbitri. L’avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, è intervenuto su Dazn per spiegare la gravità delle accuse rivolte a Rocchi e Gervasoni, evidenziando come la frode sportiva e l’ associazione a delinquere possano portare a sanzioni senza precedenti. Di seguito, le dichiarazioni integrali del legale sulla natura dei reati e le possibili sanzioni: «La frode sportiva è un reato previsto dalla legge che punisce chi tenta di alterare le competizioni sportive in qualunque forma.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caso Rocchi, l’avvocato Grassani fa chiarezza: «Le analogie con Calciopoli ci sono. Ecco le possibili conseguenze per i club»

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