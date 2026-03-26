In un cortile di pietra in Romagna, una giornata con una berlina svedese permette di osservare che il futuro dell’automobile elettrica può essere affrontato senza rifornimenti frequenti. La Volvo ES90 si distingue per l’autonomia e la praticità, con una ricarica semplice in pochi minuti e venticinque altoparlanti integrati nel sistema di intrattenimento. Questi sono i dettagli di un veicolo che punta a cambiare le aspettative sulle auto elettriche.

Un cortile di pietra in Romagna, dieci minuti a una colonnina e venticinque altoparlanti sul rientro: bastano una giornata e una berlina svedese come la Volvo ES90 per capire che il futuro elettrico, quando è fatto bene, non si spiega. Si vive. +++dropcap La Volvo ES90 è la nuova berlina elettrica premium della Casa svedese: cinque metri di carrozzeria, architettura a 800 Volt, fino a 631 chilometri di autonomia nella versione Single Motor Extended Range e un abitacolo che ridefinisce silenziosamente il concetto di lusso scandinavo. Ma una scheda tecnica, per quanto generosa, non racconta mai la parte più interessante. Quella si scopre su strada — da Bologna a Fiumana, passando per una colonnina Ionity di Forlì e un tagliere di culatello che merita un articolo a sé. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Volvo ES90, l'auto che non ti fa rimpingere nulla – nemmeno la benzina

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