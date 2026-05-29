Charlotte Flair | Ho 40 anni e non ho intenzione di ritirarmi Dell'Italia ricordo pasta e Bellini

Notizia in breve

Charlotte Flair ha dichiarato di aver compiuto 40 anni e di non avere intenzione di ritirarsi dalla WWE. Ricorda con affetto l’Italia, citando pasta e Bellini. La wrestler ha parlato dei suoi obiettivi nel circuito e dell’atteso evento Clash in Italy, che si terrà a Torino. La campionessa ha espresso entusiasmo per la partecipazione all’evento e per il legame con il pubblico italiano.