Charlotte Flair | Ho 40 anni e non ho intenzione di ritirarmi Dell'Italia ricordo pasta e Bellini
Charlotte Flair ha dichiarato di aver compiuto 40 anni e di non avere intenzione di ritirarsi dalla WWE. Ricorda con affetto l’Italia, citando pasta e Bellini. La wrestler ha parlato dei suoi obiettivi nel circuito e dell’atteso evento Clash in Italy, che si terrà a Torino. La campionessa ha espresso entusiasmo per la partecipazione all’evento e per il legame con il pubblico italiano.
Charlotte Flair racconta a Fanpage.it il suo amore per l’Italia, gli obiettivi in WWE e l’attesa per l'atteso Clash in Italy di Torino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Si parla di: Charlotte Flair: Ho 40 anni e non ho intenzione di ritirarmi. Dell’Italia ricordo pasta e Bellini.
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