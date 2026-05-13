Silvio Baldini | Allenerò l'Italia giocando con i ragazzi dell'U21 Ho accettato ad una condizione
Silvio Baldini ha annunciato che guiderà la nazionale italiana in vista delle due amichevoli contro il Lussemburgo e la Grecia. Ha dichiarato di aver accettato l’incarico a condizione di poter lavorare con i giocatori dell’Under 21. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente, e l’allenatore si preparerà a dirigere la squadra in queste partite di preparazione.
Silvio Baldini allenerà la Nazionale Italiana in vista delle prossime due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il Ct spiega che utilizzerà solo giocatori della sua Under 21: "Ho posto una condizione al presidente".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Nell’Italia Under 21 di Silvio Baldini c’è già chi potrebbe essere molto utile alla NazionaleLa ricostruzione dell'Italia passa anche dall'Under 21 che con Baldini è vicina alla qualificazione agli Europei: da Kayode a Ekhator, il talento non...
L’Iran annuncia che parteciperà ai Mondiali 2026 ad una condizione: “Ma la FIFA non ci risponde”Teheran attende la risposta della FIFA sul possibile spostamento delle partite dagli USA al Messico: senza garanzie concrete sulla sicurezza, il...
Italia, Ranieri si candida come ct, ecco le prime convocazioni di Silvio BaldiniL'ex senior advisor giallorosso direbbe sì all'azzurro in caso di chiamata, mentre il ct ad interim si prepara per le due amichevoli di giugno ... sport.virgilio.it
Porterò solo giocatori Under 21. È inutile mettere insieme tante persone senza motivazioni: l’annuncio di Baldini sulle prossime amichevoliIl commissario tecnico ad interim dell'Italia ha spiegato: Al momento della proposta, ho detto al presidente Gravina 'Accetto, ma solo se porto i miei ragazzi' ... ilfattoquotidiano.it