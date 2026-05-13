Silvio Baldini | Allenerò l'Italia giocando con i ragazzi dell'U21 Ho accettato ad una condizione

Silvio Baldini ha annunciato che guiderà la nazionale italiana in vista delle due amichevoli contro il Lussemburgo e la Grecia. Ha dichiarato di aver accettato l’incarico a condizione di poter lavorare con i giocatori dell’Under 21. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente, e l’allenatore si preparerà a dirigere la squadra in queste partite di preparazione.

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