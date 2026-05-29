Ceuta-Albacete sabato 30 maggio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici

La partita tra Ceuta e Albacete si svolgerà sabato 30 maggio 2026 alle 16:15. In campo ci sono solo l’orgoglio e un modesto compenso legato ai diritti televisivi, determinato dalla posizione in classifica delle due squadre.

Ceuta e Albacete si affrontano in una partita in cui in palio ci sono solo l’orgoglio e il modesto compenso per i diritti televisivi, calcolato in base alla posizione in classifica. El Queso Mecánico sta chiudendo la stagione in bellezza, vincendo le ultime quattro partite, ma anche i Caballas, alla loro prima stagione dopo la promozione,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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