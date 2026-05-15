Union Berlin-Augsburg sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si svolge la partita tra Union Berlin e Augsburg. L’Union Berlin arriva a questa sfida dopo aver ottenuto la prima vittoria storica in Bundesliga sotto la guida di un’allenatrice. L’Augsburg, invece, cerca di conquistare un posto in Conference League. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono disponibili per questa partita che chiude il campionato di stagione. Entrambe le squadre sono determinate a ottenere un risultato favorevole.

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Un Union Berlin reduce dalla prima storica vittoria in Bundesliga di un allenatrice va a concludere il suo torneo contro un Augsburg a caccia di un posto in Conference League. Gli eisernen hanno approfittato di un Magonza ormai in vacanza per espugnare la MEWA Arena e chiudere i conti con la salvezza. Quattro punti nelle ultime 2 partite e missione compiuta per Eta, e ora testa alla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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