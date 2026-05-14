Leverkusen-Amburgo sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si gioca la sfida tra Leverkusen e Amburgo in Bundesliga. Il Leverkusen, a una giornata dalla fine del campionato, si trova ormai fuori dalla corsa alla qualificazione in Champions League. Per riacciuffare la qualificazione, dovrebbe sperare in risultati molto favorevoli e in una vittoria convincente contro l’Amburgo, che invece si presenta senza pressioni di classifica. Le formazioni e le quote sono state già definite, con pronostici che prevedono un match equilibrato.

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Il Leverkusen a 90 minuti dalla fine della Bundesliga è di fatto fuori dalla Champions, e troppe cose dovrebbero succedere quest’oggi contro l’Amburgo per tornare nella massima competizione continentale. Il KO di Stoccarda di fatto condanna la squadra di Hjulmand, scavalcata pure dall’Hoffenheim in classifica. Serve una larga vittoria anche per pareggiare la differenza reti (al momento di +21 contro i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Leverkusen-Amburgo (sabato 16 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Eintracht Francoforte-Amburgo (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiA 3 giornate dalla fine della Bundesliga si infiamma la lotta per il settimo posto con l’Eintracht Francoforte che accoglie in casa l’Amburgo di... Stoccarda-Leverkusen (sabato 09 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 32 di Bundesliga e la sfida di cartello tra Stoccarda e Leverkusen potrebbe già assegnare con una giornata d’anticipo l’ultimo posto... Temi più discussi: Bundesliga, Streaming gratis Bayer Leverkusen-Amburgo: la diretta tv live; Pronostico Leverkusen-Amburgo 16 Maggio 2026: 34ª Giornata di Bundesliga; Pronostico Bayer Leverkusen - Amburgo: 16 Maggio 2026 ?; Il Bayern asfalta l’Hoffenheim, Leverkusen secondo con lo Schalke. Pronostico Bayer Leverkusen-Amburgo: una vittoria amaraBayer Leverkusen-Amburgo è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it AMBURGO - BAYER LEVERKUSEN : 0 - 140' Ammonizione per S. ALEIX GARCIA (BAYER LEVERKUSEN). 29' Sostituzione AMBURGO: entra W. MIKELBRENCIS (2), esce B. JATTA (18). 1' Si Parte! 90'+9' Fine. 90'+5' Ammonizione per E. PALACIOS (BAYER ... quotidianodipuglia.it