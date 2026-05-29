Un uomo è stato arrestato dopo aver rotto il finestrino di un’auto parcheggiata e aver sottratto alcuni oggetti. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito alla segnalazione di un furto avvenuto in una zona residenziale. L’arrestato aveva già compiuto diversi furti in città e in altre località, in sella a una bicicletta, prima di essere fermato questa volta.

Seveso (Monza) – Il topo d'auto seriale di Seveso, che ad aprile aveva colpito diverse volte in sella a una bicicletta, è già tornato in azione. Per mangiare, anche. Ma ha cambiato paese. I carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, il 32enne. L'uomo, residente a Seveso e appunto già conosciuto dalle Forze dell'ordine, dopo gli ultimi colpi per cui era stato arrestato era attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza. Ma questo non gli ha impedito di tornare a macchiarsi del reato di tentato furto aggravato. Tutto parte da una segnalazione arrivata al 112 da parte di un cittadino che aveva visto un uomo infrangere i finestrini di un'auto in sosta in via Dante Alighieri a Cesano Maderno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cesano Maderno, il ladro seriale colpisce ancora (in trasferta): rompe il finestrino di un’auto per rubare. Arrestato

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