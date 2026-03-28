Ladro sorpreso a rubare colpisce a sprangate due condomini | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare nelle cantine di un condominio vicino alla stazione a Reggio Emilia. Secondo quanto riferito, è stato sorpreso da due condomini e ha risposto colpendo i due con una spranga. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’individuo e il trasporto in ospedale dei due uomini feriti.

Reggio Emilia, 28 marzo 2026 – Con una spranga ha colpito due uomini che lo avevano scoperto a rubare nelle cantine di un condominio in zona stazione a Reggio. Ma alla fine è stato arrestato dalla polizia di Stato. È successo ieri pomeriggio intorno alle 19. In manette, con l’accusa di tentata rapina impropria, è finito un 39enne marocchino pluripregiudicato e con problemi di tossicodipendenza. L’uomo era stato sorpreso dai proprietari a rubare negli scantinati di un palazzo di via Monsignor Tondelli e per guadagnarsi la fuga ha ingaggiato una colluttazione con uno di loro, restando a sua volta ferito al volto; successivamente ha brandito una spranga con la quale ha prima minacciato e poi colpito l’altro condomino senza fortunatamente causargli conseguenze gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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