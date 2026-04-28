Ladro seriale arrestato dopo tre anni di latitanza | Non si può più rubare in pace con queste telecamere

Dopo tre anni di latitanza, un uomo di 37 anni è stato arrestato. Era ricercato per una serie di reati contro il patrimonio e aveva già ricevuto diverse condanne definitive. La sua cattura è avvenuta in seguito all’attività delle forze dell’ordine, che hanno identificato e fermato l’individuo. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’utilizzo delle telecamere di sorveglianza, che hanno contribuito al suo rintraccio.

Si è conclusa con l'arresto la latitanza di un 37enne di San Vito al Tagliamento con alle spalle una serie di condanne definitive per reati contro il patrimonio. L'operazione è stata portata avanti dai carabinieri del Nucleo investigativo di Pordenone che, all'alba di venerdì 24 aprile 2026, ha.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Viola i domiciliari per rubare. Aveva portato via la bici a un bimbo di 6 anni: arrestato ladro seriale a CataniaÈ stato individuato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato un 36enne catanese ,... Ladro si aggira in paese per rubare: arrestato dopo il fallito colpo in pizzeriaUn tentativo di furto durante la notte a Rovato si è concluso con l’arresto di un ladro di 32 anni, grazie all’intervento dei carabinieri. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Polizia di Stato arresta un presunto ladro seriale, sospettato di aver compiuto otto spaccate a Bolzano. - Polizia di Stato; Arrestato il ladro seriale che distruggeva i vetri delle auto a Brescia; Case nel mirino a Roma Est: sequestrato il kit del topo d'appartamento perfetto. Ecco come aprono le serrature; Di nuovo arrestato (e condannato) il ladro che rompe i finestrini delle auto, ammette tutto in tribunale: L’ho fatto ancora. Il video delle rapine del ladro che agiva con casco e martello a Sassari: arrestatoUn rapinatore seriale che agiva minacciando i commercianti con un martello e spostandosi con uno scooter è stato arrestato dalla polizia a Sassari. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha messo a ... virgilio.it Ladro seriale con il cric: accusato di 80 furti, torna in Italia e viene arrestato appena sbarcatoRavenna, 19 febbraio 2026 – Un ladro seriale, si parla addirittura di un’ottantina di colpi tutti nella provincia di Ravenna, messi a segno con l’aiuto di un semplice cric da auto. Un trentenne ... ilrestodelcarlino.it La Polizia di Stato arresta un presunto ladro seriale, sospettato di aver compiuto otto “spaccate” a Bolzano. https://questure.poliziadistato.it/it/Bolzano/articolo/180369e75e6417967540879351 - facebook.com facebook Ladro "seriale" mette a segno otto furti in poco più di due anni x.com