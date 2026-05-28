Francisco Cerundolo scopre in campo che il fratello ha battuto Sinner | Fermi non ditemi niente

Durante una partita a Roland Garros, Francisco Cerundolo ha appreso in campo che il fratello aveva vinto contro Sinner. La scoperta è avvenuta mentre il giocatore stava ancora disputando il match, e la sua reazione è stata di sorpresa e sbalordimento. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità con cui ha appreso la notizia né sul momento esatto in cui è avvenuto.

Francisco Cerundolo scopre il trionfo del fratello su Sinner mentre gioca al Roland Garros: il retroscena dal campo e la reazione sbalordita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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