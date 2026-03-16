Amy Madigan vince l'Oscar scoppia a ridere e confida | Discorso pensato mentre mi depilavo le gambe

Amy Madigan ha vinto l'Oscar 2026 come miglior attrice non protagonista per il film Weapons. Dopo aver salito sul palco, ha iniziato a ridere e ha confessato che il discorso di ringraziamento lo aveva pensato mentre si depilava le gambe. La sua interpretazione dell'inquietante zia Gladys ha attirato l’attenzione di pubblico e critica.

Amy Madigan ha vinto l'Oscar 2026 come miglior attrice non protagonista per il film Weapons. L'interprete dell'inquietante zia Gladys, con il suo discorso, è riuscita a divertire e a commuovere. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Amy Madigan vince l’Oscar 2026 come Miglior Attrice Non Protagonista: il trionfo di “Weapons” tra emozione, ironia e riconoscenzaLa notte degli Oscar 2026 ha regalato uno dei suoi momenti più intensi e sorprendenti con la vittoria di Amy Madigan come Miglior Attrice Non... Weapons: Amy Madigan, dopo la nomination agli Oscar, torna a parlare del possibile prequelL'interprete di zia Gladys ha nuovamente alimentato le speranze dei fan che sperano di vedere un film sulle origini del suo personaggio. Tutto quello che riguarda Amy Madigan Temi più discussi: Oscar 2026, Amy Madigan vince per Weapons: Pensavo al discorso sotto la doccia; 40 anni dopo la prima nomination, Amy Madigan vince l'Oscar per la zia Gladys di Weapons; Amy Madigan vince l’Oscar per ‘Armi’, 40 anni dopo la sua prima nomination; Amy Madigan vince l’Oscar e scoppia in una risata da strega. Amy Madigan vince l’Oscar, scoppia a ridere e confida: Discorso pensato mentre mi depilavo le gambeAmy Madigan ha vinto l’Oscar 2026 come miglior attrice non protagonista per il film Weapons. L’interprete dell’inquietante zia Gladys, con il suo discorso, è riuscita a divertire e a commuovere. Segui ... fanpage.it Oscar 2026, Amy Madigan vince per Weapons: Pensavo al discorso sotto la docciaIn Weapons Madigan interpreta Aunt Gladys, un personaggio enigmatico e inquietante che contribuisce a rendere ancora più disturbante il mondo creato dal regista Zach Cregger. La sua performance è ... tg24.sky.it Hollywood ha scelto: sei statuette per "Una Battaglia Dopo l'Altra" di Paul Thomas Anderson. Chalamet a bocca asciutta, il miglior attore è Michael B. Jordan di "Sinners". Le attrici: Jessie Buckley per “Hamnet” e Amy Madigan per “Weapons” #Oscar2026 - facebook.com facebook Amy Madigan in posa con il suo Oscar. x.com