Dopo 22 anni, si torna a parlare del rapimento di Denise Pipitone, con riferimenti a una presenza di sangue trovata in passato. Non ci sono ancora indicazioni sulla possibile riapertura delle indagini, come avvenuto nel 2021. La vicenda è stata nuovamente trattata in tv, durante una trasmissione dedicata ai casi di scomparsa, in cui è stato intervistato l’ex marito di una delle persone coinvolte. Nessuna conferma ufficiale su sviluppi futuri.

Troppo presto per dire se ci sarà una nuova riapertura delle indagini come fu nel 2021. Il rapimento di Denise Pipitone torna in tv, dove su Canale 122 nella trasmissione Scomparsi è stata data più volte voce a Toni Pipitone, ex marito di Piera Maggio. Nella trasmissione del 27 maggio però è stata ospite anche Maria Angioni, la prima pm che lavorò al caso. Le lacune investigative. Angioni ha parlato di presunte lacune investigative e, come riporta il Quotidiano di Sicilia, ha accennato a una traccia ematica rimasta senza riscontri: “Un foglio, una lettera anonima, un verbale magari di accesso agli atti, in cui per esempio emerga del sangue in un luogo importante e che non è stato sviluppato, non risultano gli atti di sviluppo, su quello bisogna lavorarci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "C'era una macchia di sangue". Quel dubbio dopo 22 anni sul rapimento di Denise Pipitone

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