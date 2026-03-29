Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, è tornata in televisione per chiedere rispetto e verità sulla scomparsa della figlia, avvenuta 22 anni fa. Nelle sue dichiarazioni, ha ribadito di non voler più tollerare diffamazioni e ha annunciato che chi diffama pagherà. La donna ha anche sottolineato l'importanza di fare chiarezza sulla vicenda, mentre continuano le indagini e le ricerche.

Per Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la misura è ormai colma. Dagli studi di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, la donna, chiedendo “rispetto e verità”, ha lanciato un messaggio agli haters: chiunque accenderà un pc o prenderà in mano uno smartphone per provocare via social o per deridere, offendere oppure diffamare sarà chiamato a risponderne nelle sedi opportune: “Non siate codardi nel dire che vi hanno hackerato il profilo, abbiate la dignità nel portare avanti quello che pensate”, ha aggiunto. Segnalazioni su Denise Pipitone Il "super testimone" sul caso Pipitone Il messaggio di Piera Maggio a chi propala fake... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Denise Pipitone, Piera Maggio e i suoi 22 anni senza pace, "chiediamo rispetto e verità, chi diffama pagherà"

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