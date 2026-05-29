Il centrosinistra discute sulla leadership e sul candidato premier della coalizione, con alcune voci che segnalano incertezze sulla figura di Schlein. Carlo Calenda analizza la situazione politica italiana, sottolineando la presenza di fragilità sia nel centrodestra che nel centrosinistra. La discussione riguardo alla scelta del candidato e alle alleanze rimane aperta, mentre si attendono sviluppi sulle strategie di coalizione e sulle possibili candidature per le prossime elezioni.

Carlo Calenda guarda al panorama politico italiano e vede due schieramenti attraversati da profonde fragilità. Da una parte il centrodestra, che secondo il leader di Azione starebbe vivendo tensioni sempre più evidenti; dall’altra il centrosinistra, che rischierebbe di perdere la propria identità inseguendo alleanze complicate. In questo scenario, l’ex ministro prova a rilanciare la sua idea di un’area moderata, riformista ed europeista capace di intercettare gli elettori scontenti di entrambe le coalizioni. L’occasione per tornare a parlare degli equilibri nazionali è arrivata dopo le ultime elezioni amministrative. Tuttavia, Calenda invita a non leggere quei risultati come una fotografia attendibile del futuro politico del Paese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Centrosinistra, voci su Schlein debole: “Chi sarà davvero il candidato premier della coalizione”

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