Carlo Calenda vede il centrodestra sfilacciarsi sotto il peso di Vannacci, il centrosinistra ostaggio di Conte e, in mezzo, sogna un grande centro moderato ed europeista capace di raccogliere i delusi di entrambi gli schieramenti. Il leader di Azione, dopo le Comunali, boccia tutti: “Parliamo di un voto irrilevante, che non ci dice nulla sulle Politiche del prossimo anno”. E soprattutto massacra la narrazione della sinistra sulla presunta riscossa di Venezia: “Schlein ha fatto una stupidaggine”. Per Calenda il problema del Pd è strutturale. Sicurezza, immigrazione, periferie fuori controllo: “Nel Centro-Nord è un tema predominante e non abbiamo idea di quanto la sinistra sia destinata a perdere su questa questione”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Carlo Calenda, la profezia: "Chi sarà il candidato premier della sinistra"

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