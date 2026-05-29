Calenda ha criticato la coalizione di centrosinistra, chiedendo chi sarà realmente il candidato premier. Dopo il voto, ha evidenziato divisioni e incertezze tra i membri, sottolineando le difficoltà nel definire una posizione unitaria. La sua analisi si concentra sulle tensioni interne e sulla mancanza di una leadership chiara, mentre il dibattito politico continua a focalizzarsi sulle future alleanze e sulle strategie di partito.

Nel brusio del dopo-voto, tra commenti a caldo e analisi affrettate, Carlo Calenda osserva il quadro politico italiano e vede crepe che si allargano. Da una parte un centrodestra attraversato, a suo dire, da tensioni sempre più evidenti. Dall’altra un centrosinistra che rischia di smarrire la propria identità inseguendo equilibri complicati. In questo scenario il leader di Azione rilancia la sua scommessa: costruire un’area moderata, riformista ed europeista capace di parlare agli elettori delusi da entrambe le coalizioni. Il punto, per Calenda, non è solo chi vince oggi una singola sfida locale, ma cosa succede domani quando la politica si misura davvero sul piano nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Centrosinistra, Calenda scuote Schlein: “Chi sarà davvero il candidato premier della coalizione”

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