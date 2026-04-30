Centro per l' impiego al via i lavori per la nuova sede

A Agrigento sono iniziati i lavori di ristrutturazione nel plesso Tornabene dell'istituto comprensivo Quasimodo, situato in viale Monserrato. Le operazioni riguardano il piano terra dell'edificio e prevedono l'adattamento degli spazi per ospitare la nuova sede del Centro per l'impiego del nucleo di Agrigento. La ristrutturazione coinvolge i locali destinati a questa funzione e si svolge in un'area centrale della città.

Ad Agrigento, al piano terra del plesso Tornabene dell'istituto comprensivo Quasimodo, in viale Monserrato, sono iniziati i lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a nuova sede del Centro per l'impiego del nucleo di Agrigento. Il completamento dell'opera è previsto entro il prossimo 30.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Saya memergoki istri dan anak perempuan saya berselingkuh, lalu saya pergi. Mereka menangis!#cdrama Notizie correlate Centro per l'impiego verso il trasferimento: decisa la nuova sede, si procede al traslocoA partire da martedì 14 aprile, il Centro per l’impiego di Ferrara trasferirà le proprie attività presso la nuova sede di via Arturo Cassoli 56. Chiude la sede del Centro per l’impiego di Latte Dolce a SassariLa chiusura della sede del Centro per l’impiego di Latte Dolce, quartiere popolare di Sassari, getta un’ombra lunga su una comunità che si sente... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Centro per l'Impiego di Anagni: chiusura temporanea per lavori di ristrutturazione; Centro per l'Impiego di Licata (AG) - Avviso chiusura locali per ricorrenza festivita' Santo Patrono; Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 99 annunci di lavoro e 350 figure ricercate; Inaugurazione nuovo Centro per l'impiego di Treviglio. Nuovo Centro per l’impiego ad Arcidosso, Giani e Lenzi: Servizi capillari per la Toscana diffusaUna sede completamente rinnovata, spazi più funzionali e un’aula informatica dedicata alla formazione digitale per il nuovo Centro per l’impiego di Arcidosso, che è stato inaugurato oggi, rafforzando ... intoscana.it Nuovo Centro per l’impiego ad Arcidosso, Giani: Servizi capillari a sostegno della Toscana diffusaLa Regione Toscana ha inaugurato ad Arcidosso, in provincia di Grosseto, il nuovo centro per l'impiego: la nota ... grossetonotizie.com Poste Italiane. . Il capitale umano è al centro della trasformazione di Poste Italiane. Negli ultimi anni sono state realizzate oltre 45.000 assunzioni, con un forte ricambio generazionale e un aumento delle competenze. Investimenti strutturali in formazione, inclu - facebook.com facebook Gli Internazionali BNL d’Italia portano la terra rossa nel centro Roma Anche quest’anno, per la terza volta, il campo di Piazza del Popolo riporta il tennis nel cuore della città. turismoroma.it/it/eventi/inte… IG sportesalutespa @InteBNLdItalia @SporteSalu x.com