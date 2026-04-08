Trasportava acqua senza autorizzazioni e certificazioni | autobotte bloccata multa da 5.500 euro

Durante controlli svolti dai carabinieri in zona, è stata fermata un’autobotte che trasportava acqua senza le necessarie autorizzazioni e certificazioni. L’attività è stata immediatamente sequestrata e l’unità è stata bloccata. È stata anche comminata una multa di 5.500 euro per le irregolarità riscontrate. Questa operazione si inserisce in una serie di controlli mirati a verificare il rispetto delle normative nel settore del trasporto idrico.

Ennesima attività irregolare di trasporto idrico scoperto dai carabinieri della stazione di Canicattì durante alcuni servizi mirati di controllo del territorio.I militari hanno sorpreso un’autobotte mentre stava scaricando circa 9 mila litri di acqua all’interno della cisterna di un’abitazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Bar diventato tavola calda ma senza autorizzazioni, multa da 3 mila euro per il titolare di un'attivitàI militari del Nas hanno sanzionato un esercente che avrebbe trasformato la sua caffetteria in un posto dove pranzare e cenare, ma senza rispettare... Blitz in deposito di Gpl nel napoletano: sequestrate bombole e autobotte senza autorizzazioniIl deposito era gestito da una persona già nota alle forze dell’ordine, destinataria in precedenza di una denuncia all’autorità giudiziaria Maxi... Si parla di: Lamezia Terme, trasportava rifiuti speciali senza autorizzazione: denunciato. Cambio rimorchio senza autorizzazione: sanzione legittima, respinto il ricorsoIl trasporto eccezionale rappresenta uno dei settori più regolamentati dell’autotrasporto, in cui il rispetto delle autorizzazioni amministrative costituisce un presupposto imprescindibile per la sicu ... uominietrasporti.it Trasportava rifiuti pericolosi a Lago Patria senza autorizzazione, denunciato 30enneIl trasportatore, che svolgeva l'attività di svuota cantine, non aveva con sé alcuna autorizzazione per il trasporto dei rifiuti. E' stato quindi denunciato e il mezzo posto sotto sequestro ... internapoli.it