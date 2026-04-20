Finanziamenti e presunti favori il caso Amata al vaglio del gup | Quel convegno finanziato dalla Regione anche in passato
Oggi si attende la decisione del giudice per l’udienza preliminare di Palermo riguardo al caso che coinvolge un’assessora regionale al Turismo, accusata di corruzione insieme a un’imprenditrice. Le indagini riguardano finanziamenti pubblici e presunti favori, con particolare attenzione a un convegno finanziato dalla Regione anche in passato. La richiesta di rinvio a giudizio si basa su queste accuse e sulla relazione tra le parti coinvolte.
Sarà emessa nel pomeriggio la decisione del giudice per l’udienza preliminare di Palermo Walter Turturici sulla richiesta di rinvio a giudizio per l’assessora regionale siciliana al Turismo Elvira Amata, accusata di corruzione insieme all’imprenditrice Marcella Cannariato.Amata, difesa dagli.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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