Centri estivi diurni 2026 pubblicato il bando INPS | domande dal 4 al 25 giugno

È online il bando INPS Centri estivi diurni 2026, finalizzato all’assegnazione di contributi a rimborso delle spese sostenute per la frequenza di centri estivi diurni in Italia. La misura è rivolta ai minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni e consente alle famiglie beneficiarie di ottenere un contributo per la partecipazione alle attività estive. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 4 giugno 2026 e fino alle ore 12 del 25 giugno 2026, attraverso il Portale prestazioni welfare dell’INPS. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Gestire... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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