Ai commercianti 60 mila euro per sistemi di sicurezza | pubblicato il bando domande dal 1° giugno

È stato pubblicato il bando del Comune che prevede un contributo di 60 mila euro per i commercianti che investono in sistemi di sicurezza e prevenzione contro furti, rapine e atti vandalici. Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° giugno tramite il sito ufficiale del Comune. Il finanziamento mira a sostenere le attività commerciali nel migliorare la sicurezza dei propri locali.

Bergamo. È stato pubblicato sul sito del Comune il nuovo bando dedicato alle attività commerciali cittadine che investono in sistemi di sicurezza e prevenzione contro furti, rapine e atti vandalici. La misura, già annunciata nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, entra ora nella fase operativa con la pubblicazione dell’avviso pubblico: l’apertura delle domande fissata per il 1° giugno. Il Comune mette a disposizione complessivamente 60 mila euro a fondo perduto, raddoppiando così lo stanziamento degli anni precedenti, fermo a 30mila euro. L’obiettivo è sostenere concretamente il commercio di vicinato e incentivare gli esercenti a dotarsi di strumenti di protezione e difesa passiva. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PREVENZIONE E SICUREZZA INTEGRATA IN FAVORE DEL TESSUTO ECONOMICO LUCANO

Notizie e thread social correlati

Estate INPSieme Senior 2026, pubblicato il bando: contributi fino a 1.400 euro per i soggiorni estivi dei pensionati tra giugno e ottobreÈ stato pubblicato il bando di concorso Estate INPSieme Senior 2026, che prevede contributi fino a 1.

Ricerca, il Mur lancia il bando Prin 2026: disponibili 260 milioni di euro. Domande entro il 1° giugnoIl ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il bando “Prin 2026”, dedicato a progetti di rilevante interesse nazionale.

Temi più discussi: Dopo le spaccate il Comune raddoppia i fondi ai commercianti per la sicurezza dei negozi; Bergamo, raffica di spaccate, ora si corre ai ripari: le pattuglie private nelle vie più colpite dai furti; Sicurezza a Bergamo, dopo le spaccate raddoppiati i fondi per sostenere i commercianti; Negozianti nel mirino, dal Comune fondi per difendersi.

Le Big Tech licenziano oltre 60 mila persone in un anno per investire nell’AIMaxi investimenti, grandi tagli. Le Big Tech non conoscono mezze misure. Le spese per l’intelligenza artificiale stanno aumentando vertiginosamente e nel 2026 Amazon, Alphabet (Google), Microsoft e ... milanofinanza.it

Contributi ai commercianti. Accolte tutte le domandeSono venti gli esercizi commerciali castellani che hanno ottenuto i contributi destinati dal comune agli investimenti nelle imprese. Tutte le venti domande presentate da altrettanti commercianti del ... ilrestodelcarlino.it