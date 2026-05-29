Centri estivi 2026 | 60 milioni per le famiglie ecco come chiedere i fondi

Notizia in breve

Per il 2026, sono disponibili 60 milioni di euro destinati alle famiglie per i centri estivi. Le richieste di contributo si presentano attraverso l’Albo Pretorio del Comune. Le soglie ISEE per accedere ai fondi regionali vengono stabilite di anno in anno e devono essere rispettate per ottenere il contributo. Le procedure di domanda e i requisiti specifici sono indicati nelle pubblicazioni ufficiali comunali e regionali.