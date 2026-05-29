Centri estivi 2026 | 60 milioni per le famiglie ecco come chiedere i fondi
Per il 2026, sono disponibili 60 milioni di euro destinati alle famiglie per i centri estivi. Le richieste di contributo si presentano attraverso l’Albo Pretorio del Comune. Le soglie ISEE per accedere ai fondi regionali vengono stabilite di anno in anno e devono essere rispettate per ottenere il contributo. Le procedure di domanda e i requisiti specifici sono indicati nelle pubblicazioni ufficiali comunali e regionali.
? Domande chiave Come si accede ai fondi tramite l'Albo Pretorio del Comune?. Quali sono le soglie ISEE per ottenere i contributi regionali?. Come funziona il rimborso tramite il welfare aziendale senza tasse?. Perché la detrazione fiscale del 19% richiede centri sportivi specifici?.? In Breve Soglie ISEE per i bandi regionali fissate tra 30mila e 35mila euro.. Detrazione fiscale del 19% su massimo 210 euro per figli sportivi.. Fringe benefit aziendali per figli a carico fino a 2mila euro.. Contributi regionali destinati a educatori sostegno per minori con disabilità Legge 104.. Entro la fine di giugno 2026 le famiglie italiane dovranno monitorare i siti web dei propri Comuni per intercettare i bandi relativi ai contributi per i centri estivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Guida ai centri estivi 2026 Regione Siciliana
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